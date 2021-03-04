Венедиктова подала в суд на телеведущую Янину Соколову и гостя ее передачи

Дело касается интервью "тайного агента НАБУ", в котором идет речь о $6 млн взятки за закрытие дела Злочевского.

Венедиктова подала в суд на телеведущую Янину Соколову и гостя ее передачи
Фото: 5.ua

Генпрокурор Ирина Венедиктова подала в суд на телеведущую Янину Соколову за интервью "тайного агента НАБУ" Евгения Шевченко.

Об этом журналистка сообщила в фейсбуке.

Соколова также обнародовала сведения о деле. Она указана в качестве соответчика вместе с Шевченко и "ООО" ТРК "Интеррадио". Истцом указана Ирина Венедиктова.

По словам Соколовой, дело касается интервью Шевченко для программы "Соромно", в котором идет речь о $6 млн взятки за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

По словам Шевченко, Венедиктова пытается это дело "загасить".

Напомним, 12 июня прошлого года руководству НАБУ и САП пытались передать 5 млн долларов за закрытие уголовного дела против Злочевского. Это должно было стать подарком ко дню рождения Злочевского. Еще 1 млн нашли в автомобиле налоговика, деньги были предназначены ему как посреднику.

НАБУ также заявляло о "беспрецедентном сопротивлении" со стороны Офиса генпрокурора и Печерского суда по делу Злочевского.

Дело касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного Реал Банку (контролировался "семьей" Януковича), и их легализации. В этом деле сообщили о подозрении нескольким лицам, в том числе бывшему министру.

Были задержаны первый заместитель начальника ГУ ГНС в Киеве Николай Ильяшенко (он был посредником, за услуги якобы должен был получить 1 млн долларов); один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрея Кича и доверенное лицо Злочевского, бывшая руководительница одного из департаментов ГНС Украины Елена Мазурова. Все трое арестованы. Ильяшенко - с залогом 84,08 млн гривен, Кичу - с залогом 40,36 млн гривен, Мазуров - с залогом 120,02 млн гривен. 17 июня один из фигурантов дела о взятке за закрытие дела Злочевского вышел на свободу под залог 40 млн гривен.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014-го он покинул Украину, а начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч. 3 ст. 368-2 УК).

1 февраля 2018 года появилась информация, что Злочевский вернулся в Украину.

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