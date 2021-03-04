В Одессе вакцинировали руководство областного департамента здравоохранения

Утром 3 марта прививки от коронавирусной инфекции получили работники департамента здравоохранения Одесской государственной администрации. Первой вакцинировалась директор департамента Наталья Одарий-Захарьева, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: facebook.com/oblzdravOD

Вместе с сотрудниками департамента вакцину получил директор Южного межрегионального Департамента Национальной службы здоровья Дмитрий Самофалов.

Фото: facebook.com/oblzdravOD

"После прививки все вакцинированные, как и требуется по инструкции, еще некоторое время находились под наблюдением медработников в комнате для отдыха КНП "Областной центр социальнозначимых болезней". После прививки Наталья Одарий-Захарьева, как и ее подчиненные, чувствует себя хорошо. В рамках начала публичной кампании по вакцинации Департамент здравоохранения ООГА на собственном примере продемонстрировал, что вакцина AstraZeneca (CoviShield) - безопасная и качественная", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/oblzdravOD

Фото: facebook.com/oblzdravOD

Напомним, 23 февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca индийского производства. Через день в Украине стартовала кампания по вакцинации.

По состоянию на утро 3 марта первую дозу вакцины укололи уже 6 888 людям. В частности, вакцинировались министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко, руководитель Национальной службы здоровья Андрей Виленский.

Вчера президент Владимир Зеленский вакцинировался как верховный главнокомандующий. Прививку ему сделали вакциной AstraZeneca индийского производства, купленной за бюджетные деньги. Это произошло на территории военного мобильного госпиталя №59 вместе с военными медиками и военнослужащими, выполняющими боевые задачи на передовой. Там же от коронавируса вакцинировался и глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.