Начальник Пограничной службы вакцинировался от коронавируса

Прививку Дейнеко сделали в Северодонецке.

Фото: dpsu.gov.ua

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко вакцинировался от коронавируса. Прививку ему сделали там же, где и президенту Владимиру Зеленскому накануне - в 59-м военном мобильном госпитале в г. Северодонецк.

Об этом сообщается на сайте ДПСУ.

Дайнеко получил укол вакциной AstraZeneca (Covishield) индийского производства. Вместе с ним вакцинировались девять военнослужащих Луганского пограничного отряда.

Глава ГПСУ сказал, что делает прививку, чтобы своим примером мотивировать пограничников вакцинироваться.

"Когда есть сомнения, когда есть колебания - командир должен быть первым. Уверен, что остальные пограничники увидят, что в этом нет ничего страшного, и лучше вакцинироваться", - заявил Дейнеко.

Глава Государственной пограничной службы еще не болел ковидом.

Напомним, что кроме Зеленского и Дейнеко, уже вакцинировались руководители медицинской системы Украины: министр Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко, и.о. Нацслужбы здоровья Андрей Виленский.

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