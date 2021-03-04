Верховная Рада приняла в первом чтении отмену сезонного перевода часов

Верховная Рада приняла за основу проект закона, устанавливающего на территории Украины единое время и предусматривающего отмену сезонного перевода часов.

За проголосовали более 270 народных депутатов.

Документ предлагает установить киевское время независимо от сезона - время часовой зоны, в которой расположена столица Украины - город Киев , что соответствует второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени Украина UTC (UA) +2.

В пояснительной записке указывается, что Евросоюз в 2021 году также отказывается от перевода часов.

"Вносимый законопроект не только направлен на решение вопросов по определению правовых основ исчисления времени в Украине, но и призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора - РоSSийской Федерации. Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени в свою очередь позволит укрепить и позиции Украины в сфере безопасности, а также способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - говорится в документе.

Напомним, что в 2018 году более 80% европейцев высказались за отмену перевода часов. Большинство проголосовавших предпочли бы оставить летнее время.

В 2019 году Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время. В последний раз стрелки часов в ЕС переведут в 2021 году.

В этом году Украина должна перейти на летнее время 28 марта.