В Ираке выпустили 10 ракет по базе, где находятся американские военные
Пока о жертвах не сообщали.
По меньшей мере 10 ракет выпущены по авиабазе Айн Аль-Асад в Ираке, где находятся войска коалиции, в том числе и американские.
Ракеты ударили по авиабазе утром 3 марта, сообщает Радио Свобода.
Иракские военные заявили, что атака не причинила значительного ущерба и что силы безопасности обнаружили стартовую площадку, использовавшуюся для запуска ракет.
Пока о жертвах не сообщали.
На базе Айн аль-Асад размещаются иракские войска, а также войска возглавляемой США коалиции, помогающие Ираку бороться с экстремистской группировкой "Исламское государство".
Нападение произошло за два дня до того, как Папа Франциск должен посетить Ирак, несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью в некоторых частях страны.
Как сообщалось, в конце февраля США нанесли удары по востоку Сирии в ответ на обстрел американских объектов в Ираке.