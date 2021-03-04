В Ираке выпустили 10 ракет по базе, где находятся американские военные

Пока о жертвах не сообщали.

В Ираке выпустили 10 ракет по базе, где находятся американские военные
Фото: alhadath.net

По меньшей мере 10 ракет выпущены по авиабазе Айн Аль-Асад в Ираке, где находятся войска коалиции, в том числе и американские.

Ракеты ударили по авиабазе утром 3 марта, сообщает Радио Свобода.

Иракские военные заявили, что атака не причинила значительного ущерба и что силы безопасности обнаружили стартовую площадку, использовавшуюся для запуска ракет.

Пока о жертвах не сообщали.

На базе Айн аль-Асад размещаются иракские войска, а также войска возглавляемой США коалиции, помогающие Ираку бороться с экстремистской группировкой "Исламское государство".

Нападение произошло за два дня до того, как Папа Франциск должен посетить Ирак, несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью в некоторых частях страны.

Как сообщалось, в конце февраля США нанесли удары по востоку Сирии в ответ на обстрел американских объектов в Ираке.

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