Зеленский предложил ЕС присоединиться к "Крымской платформе" новыми санкциями

Президент Владимир Зеленский предложил Европейскому Союзу ввести новые санкции за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, который находится в Киеве с визитом.

"Недавно Европейский Союз одобрил новый санкционный режим за нарушение прав человека. В связи с этим я предложил бы ввести такие же санкции в отношении тех, кто творит произвол на оккупированном полуострове Крым. Это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность "Крымской платформы", - сказал президент Украины.

Напомним, европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Европа считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. "Крымский пакет" санкций продлевается на год и является составляющей политики непризнания незаконной аннексии Крыма Россией .