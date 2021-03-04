Зеленский предложил ЕС присоединиться к "Крымской платформе" новыми санкциями

Президент призвал наказать тех, кто нарушает права человека в Крыму.

Зеленский предложил ЕС присоединиться к "Крымской платформе" новыми санкциями
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предложил Европейскому Союзу ввести новые санкции за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, который находится в Киеве с визитом.

"Недавно Европейский Союз одобрил новый санкционный режим за нарушение прав человека. В связи с этим я предложил бы ввести такие же санкции в отношении тех, кто творит произвол на оккупированном полуострове Крым. Это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность "Крымской платформы", - сказал президент Украины.

Напомним, европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Европа считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. "Крымский пакет" санкций продлевается на год и является составляющей политики непризнания незаконной аннексии Крыма Россией.

Со 2 марта начали действовать новые санкции против четырех руководителей правоохранительной системы РоSSии за преследование оппозиционера Алексея Навального. Их ввели по новому механизму, который предусматривает замораживание активов на территории Евросоюза и запрет въезда.

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