Житель Харькова получил три года за поджог волонтерской палатки

Дзержинский районный суд Харькова 1 марта вынес приговор мужчине, который в мае 2019 года поджег волонтерскую палатку "Все для победы", которая стояла на площади Свободы напротив здания областной администрации.

Приговор опубликован в судебном реестре.

"20 мая 2019 года [обвиняемый], имея умысел на повреждение чужого имущества путем поджога, приобрел у неустановленных лиц вещество, после чего около 4 часов 30 минут прибыл на площадь Свободы в городе Харьков, где находилась палатка «Все для победы». Реализуя свой преступный умысел, направленный на повреждение чужого имущества, зная, что в палатке находятся люди, действуя умышленно, подошел к палатке «Все для победы», облил неустановленным веществом вход в палатку и поджег его, тем самым создал опасность для жизни и здоровья [трех человек], которые на момент поджога спали в указанной палатке", - говорится в приговоре.

Свой поступок обвиняемый объяснил желанием поддержать решение действующего тогда городского головы Геннадия Кернеса о демонтаже палатки.

Всего мужчину судили и признали виновным по четырем эпизодам: драке в караоке-баре в январе 2018 года, кражу пакета с вещами из автомобиля в январе 2019 года, поджог палатки в мае 2019 и хранение боевых пистолетных патронов, которые нашли у него при задержании в июне 2019 года.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы. Значительную часть наказания он уже отбыл, поскольку срок отбывания наказания исчисляется со дня задержания, то есть с 14 июня 2019 года.

Напомним, палатка "Все для победы" была установлена на пл.Свободы в Харькове в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой для помощи армии и переселенцам.