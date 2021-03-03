Евросоюз снял санкции с Арбузова и Табачника - журналист

Что касается Януковича и еще семи человек из его окружения - санкции продлили.

Евросоюз снял санкции с Арбузова и Табачника - журналист
Сергій Арбузов
Фото: bank.gov.ua

Европейский Союз отменил санкции в отношении бывшего и.о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника. Что касается Виктора Януковича и еще семерых высокопоставленных лиц - санкции продлили.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС согласились продлить санкции против 177 человек и 48 субъектов на 6 месяцев, обвиняемых в подрыве территориальной целостности Украины. Отдельным решением продлили санкции в отношении Януковича и еще 7 человек. Арбузов и Табачник исключены из списка", - написал Йозвяк в твиттере.

Ранее журналист сообщал, что санкции могут снять также в отношении бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и сына Януковича Александра.

Напомним, 5 марта 2014 года Европейский Союз ввел санкции в виде замораживания активов по почти двум десяткам бывших высших чиновников Украины, которые могут быть причастны к хищению государственных средств Украины.

Санкции ежегодно продлевают, но список постоянно сокращается.

На сегодняшний день в санкционном списке остаются Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Сергей Курченко и Александр Клименко.

В 2020 году из-под санкций вывели экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

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