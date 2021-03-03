"Евросолидарность" требует прекратить кампанию против Порошенко и взяться за тех, кто подозревается в терроризме

«Европейская Солидарность» требует прекратить "грязную информационную кампанию" против экс-президента, лидера партии Петра Порошенко. Об этом с трибуны парламента заявил экс-глава Верховной Рады, народный депутат Андрей Парубий.

При этом он напомнил о ряде масштабных обменов пленными, которые удалось провести при Порошенко, а также о том, что экс-президент не выдал РоSSии ни Цемаха как ключевого свидетеля преступления, ни «беркутов», расстреливавших людей на Майдане.

«Сегодня мы наблюдаем очередное такое шоу с целью прикрыть собственные просчеты, начиная с неспособности обеспечить страну вакциной - и заканчивая ситуацией в экономике и в провале борьбы с коррупцией. Мы до сих пор имеем пророSSийских силовиков в Офисе Президента, ГБР и других структурах. Мы имеем Портнова в судах, и соответствующие решения судов о заключении украинских патриотов - как вопрос по Стерненко, как травля Риффмастера и Кузьменко. Как попытки совершить расправу над членами «Европейской Солидарности» Федыной, Зверобой, Черновол. Мы наконец имеем дело «вагнеровцев», когда власть отпускает русских наемников и убийц, а ветераны сидят в тюрьмах. На этом фоне разворачивается очередной позорный сериал с очередными пленками. Особенно цинично, что этот сериал касается вопроса обмена пленными», - говорит Парубий.

Он также отметил, что «Европейская Солидарность» требует немедленных действий в отношении лиц, подозреваемых в терроризме. «Мы верим, что правоохранительные органы имеют достаточно доказательств. А раз так - они должны предъявить подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в тяжелом преступлении. Я убежден: люди, которые финансируют терроризм, согласно решению СНБО, - Медведчук, Козак - должны сидеть в тюрьме, а не в зале Верховной Рады Украины. Это требование и украинского народа, и «Европейской Солидарности», - заявил Андрей Парубий.