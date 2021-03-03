"Евросолидарность" требует прекратить кампанию против Порошенко и взяться за тех, кто подозревается в терроризме

Люди, которые финансируют терроризм, согласно решению СНБО, должны сидеть в тюрьме, а не в зале Верховной Рады, считает Парубий.

"Евросолидарность" требует прекратить кампанию против Порошенко и взяться за тех, кто подозревается в терроризме
Фото: Михаил Палинчак

«Европейская Солидарность» требует прекратить "грязную информационную кампанию" против экс-президента, лидера партии Петра Порошенко. Об этом с трибуны парламента заявил экс-глава Верховной Рады, народный депутат Андрей Парубий.

При этом он напомнил о ряде масштабных обменов пленными, которые удалось провести при Порошенко, а также о том, что экс-президент не выдал РоSSии ни Цемаха как ключевого свидетеля преступления, ни «беркутов», расстреливавших людей на Майдане.

«Сегодня мы наблюдаем очередное такое шоу с целью прикрыть собственные просчеты, начиная с неспособности обеспечить страну вакциной - и заканчивая ситуацией в экономике и в провале борьбы с коррупцией. Мы до сих пор имеем пророSSийских силовиков в Офисе Президента, ГБР и других структурах. Мы имеем Портнова в судах, и соответствующие решения судов о заключении украинских патриотов - как вопрос по Стерненко, как травля Риффмастера и Кузьменко. Как попытки совершить расправу над членами «Европейской Солидарности» Федыной, Зверобой, Черновол. Мы наконец имеем дело «вагнеровцев», когда власть отпускает русских наемников и убийц, а ветераны сидят в тюрьмах. На этом фоне разворачивается очередной позорный сериал с очередными пленками. Особенно цинично, что этот сериал касается вопроса обмена пленными», - говорит Парубий.

Он также отметил, что «Европейская Солидарность» требует немедленных действий в отношении лиц, подозреваемых в терроризме. «Мы верим, что правоохранительные органы имеют достаточно доказательств. А раз так - они должны предъявить подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в тяжелом преступлении. Я убежден: люди, которые финансируют терроризм, согласно решению СНБО, - Медведчук, Козак - должны сидеть в тюрьме, а не в зале Верховной Рады Украины. Это требование и украинского народа, и «Европейской Солидарности», - заявил Андрей Парубий.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Аксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войныАксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"
Блок рекламы


Похожие новости
Аваков не видит оснований для санкций против ПорошенкоАваков не видит оснований для санкций против Порошенко
Президент Европейского Совета заверил Зеленского, что ЕС сохранит санкции против РоSSииПрезидент Европейского Совета заверил Зеленского, что ЕС сохранит санкции против РоSSии
"Европейская Солидарность" требует внести закон о коллаборационизме в повестку дня"Европейская Солидарность" требует внести закон о коллаборационизме в повестку дня
Боррель призвал ЕС усилить противодействие роSSийским фейкамБоррель призвал ЕС усилить противодействие роSSийским фейкам
Порошенко: НАБУ и Генпрокурор должны расследовать коррупцию в закупках вакцины от коронавирусаПорошенко: НАБУ и Генпрокурор должны расследовать коррупцию в закупках вакцины от коронавируса
СБУ открыла более 22 тыс. уголовных дел за преступления против Украины во время оккупации Крыма и Донбасса
В Казахстане задержали более 50 участников акций протеста против политических репрессийВ Казахстане задержали более 50 участников акций протеста против политических репрессий
Украинский военный подорвался на противопехотной мине возле ЛуганскогоУкраинский военный подорвался на противопехотной мине возле Луганского
Порошенко: Крымская платформа предложена в базовых документах ЕвропарламентаПорошенко: Крымская платформа предложена в базовых документах Европарламента
Порошенко: подачу электроэнергии и воды в Крым прекратили после первых международных резолюцийПорошенко: подачу электроэнергии и воды в Крым прекратили после первых международных резолюций
Последние новости
Подгружаем последние новости