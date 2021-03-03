Степанов: поставки китайской вакцины Sinovac в Украину могут задержаться

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что поставка китайской вакцины Sinovac в Украину может задержаться.

Об этом он сказал в эфире "Украина 24" вечером 2 марта.

"Из 1,913 млн доз вакцины Sinovac должны поставить 700 тыс. доз в течение 30 календарных дней после регистрации соответствующей вакцины. Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть где-то 6 марта они должны поставить ... Мне что-то подсказывает, что возможен перенос сроков" , - сказал Степанов.

Он указал, что задержки с поставками происходят повсеместно и являются глобальной проблемой.

"COVAX, международная инициатива, к которой привлечены все мировые страны. Мы получаем от них в январе письмо, что в середине февраля вы получите 117 тыс. доз Pfizer и такое-то количество AstraZeneca. Мы сразу показали это письмо и сказали, что получили подтверждение . Сегодня уже 2 марта - мы пока не получили, то есть - перенос сроков", - сказал Степанов.

Напомним, 30 декабря 2020 года Украина заплатила за будущую поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривен. Договор был заключен между государственным предприятием "Медицинские закупки" и частной компанией "Лекхим".

23 февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca индийского производства. Через день в Украине стартовала кампания по вакцинации.