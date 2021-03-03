Около центра по тестированию на COVID-19 в Нидерландах произошел взрыв

Никто не пострадал.

Около центра по тестированию на COVID-19 в Нидерландах произошел взрыв
Фото: nos.nl

Утром 3 марта в Бовенкарспеле на севере Нидерландов произошел взрыв. По данным полиции, сработало самодельное взрывное устройство, смонтированное в металлической трубе на внешней стороне здания центра по тестированию на COVID-19.

"Разбиты около пяти окон. Присутствовал охранник, но никто не пострадал. Детонация произошла в 6.55 утра, когда помещение центра еще не было открыто. Очевидцы сообщают об очень сильном взрыве", - сообщает телеканал NOS.

Начато расследование. На месте происшествия работает группа взрывотехников, они обследуют окрестности, выясняя, не осталось ли вблизи других опасных устройств.

Напомним, правительство Нидерландов решило продлить комендантский час до 15 марта для сдерживания эпидемии коронавируса, однако ослабило некоторые другие ограничения.

Из-за введения комендантского часа в стране произошли массовые беспорядки.

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