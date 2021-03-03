Мэр Николаева: кто откажется от вакцинации, будет лечиться за свой счет
Сенкевич припугнул противников прививок.
Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что те, кто откажется от бесплатной вакцинации против коронавируса, должны платить за лечение в случае госпитализации.
Об этом он сказал в прямом эфире на фейсбуке вечером 2 марта.
"Я читаю комментарии под разными новостями: "Мы не хотим и не будем вакцинироваться". Я думаю, что дальше будет такая история. На сегодня те люди, которые попадают в больницу, они лечатся за счет государства через НСЗУ. Мне кажется, что те, кто будет писать отказ либо не будут вакцинироваться, - будут просто лечиться за свой счет", - сказал Сенкевич.
Он добавил, что стоимость одного дня лечения составляет от 5 до 10 тысяч гривен.
"Или вакцинируйтесь, или готовьте средства для лечения", - сказал Сенкевич.
Напомним, что в Украине пока вакцинировали меньше 7 тысяч человек, темпы вакцинации - менее 2 тысяч человек в сутки.