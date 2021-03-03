Мэр Николаева: кто откажется от вакцинации, будет лечиться за свой счет

Сенкевич припугнул противников прививок.

Мэр Николаева: кто откажется от вакцинации, будет лечиться за свой счет
Олександр Сенкевич
Фото: Олександр Сенкевич / Facebook

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что те, кто откажется от бесплатной вакцинации против коронавируса, должны платить за лечение в случае госпитализации.

Об этом он сказал в прямом эфире на фейсбуке вечером 2 марта.

"Я читаю комментарии под разными новостями: "Мы не хотим и не будем вакцинироваться". Я думаю, что дальше будет такая история. На сегодня те люди, которые попадают в больницу, они лечатся за счет государства через НСЗУ. Мне кажется, что те, кто будет писать отказ либо не будут вакцинироваться, - будут просто лечиться за свой счет", - сказал Сенкевич.

Он добавил, что стоимость одного дня лечения составляет от 5 до 10 тысяч гривен.

"Или вакцинируйтесь, или готовьте средства для лечения", - сказал Сенкевич.

Напомним, что в Украине пока вакцинировали меньше 7 тысяч человек, темпы вакцинации - менее 2 тысяч человек в сутки.

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