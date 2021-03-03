Высший совет правосудия уволил судью Емельянова

От представления до увольнения прошло более двух с половиной лет.

Высший совет правосудия уволил судью Емельянова
Суддя Артур Ємельянов
Фото: sud.ua

Высший совет правосудия 2 марта уволил Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины за "совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями".

Об этом говорится на сайте ВСП.

Увольнение Емельянова инициировала Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия еще в 2018 году. Она установила, что судья Емельянов, используя служебное положение, оказывал влияние на судей Хозяйственного суда города Киева и вмешивался в процесс осуществления судопроизводства одним из них по делам, которые находились в его производстве в период до 2014 года, в которых, как он отмечал, усматривается "государственный вопрос".

Дисциплинарная палата также констатировала, что действия судьи Емельянова в период с 2013 по 2014 год включительно свидетельствуют о его вмешательства в процесс осуществления судопроизводства судьей Хозяйственного суда города Киева, решение конкретных судебных дел, препятствование осуществлению судами правосудия на определенных законом основаниях, давление на судей путем побуждения, угроз, шантажа и другого противоправного влияния.

"Характер допущенных судьей Емельяновым А.С. правонарушений свидетельствует о создании и введении противоправных форм внепроцессуального управления судебной системой. Следствием стало формирование в обществе негативного восприятия деятельности судебной власти, негативной оценки эффективности функционирования всей системы правосудия и недоверия к суду", - говорится в решении .

Высший совет правосудия объяснил, что промедление с увольнением Емельянова было связано с рассмотрением дела в Верховном Суде, а также рассмотрением жалоб в самом ВСП.

Напомним, что в 2016 году Емельянову и его начальнику Виктору Татькову сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины. Следствие заявляло, что эти лица в 2011-2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений.

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