Экс-главу прокуратуры Киевской области будут судить за сокрытие преступления в интересах бывшего нардепа

Вероятно, речь о Викторе Лозинском, который убил человека во время охоты.

Экс-главу прокуратуры Киевской области будут судить за сокрытие преступления в интересах бывшего нардепа
Фото: 5.ua

Одного из бывших руководителей прокуратуры Киевской области обвиняют в организации несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы, служебном подлоге, сокрытии преступления, а также заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Обвинительный акт направлен в суд, информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно обвинительному акту, прокуроры умышленно вовремя не обжаловали решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего народного депутата Украины, осужденного за умышленное убийство, от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья.

Зато экс-руководитель прокуратуры Киевской области, во избежание ответственности и сокрытия противоправных действий своих подчиненных, которые они совершили в интересах экс-нардепа, организовал составление и выдачу ложной апелляционной жалобы на это постановление суда. Для регистрации апелляционной жалобы в якобы установленный законом срок он также организовал несанкционированное внесение в автоматизированную систему учета работы органов прокуратуры ложных сведений.

Впоследствии, с целью сокрытия указанных уголовных правонарушений подчиненными, чиновник сделал заведомо ложное сообщение о совершении преступления, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения. В частности, документально была создана видимость, что преступление совершили не подчиненные прокуроры, а работники исправительной колонии, которые якобы незаконно выпустили нардепа из заведения, где он отбывал наказание.

Вероятно, речь идет об экс-нардепе от "Батькивщины" Викторе Лозинском, который убил человека во время охоты.

В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Олийныка в Кировоградской области.

Олийнык погиб 16 июня 2009 года в результате конфликта на территории охотничьих угодий с депутатом Рады, а также действующими тогда прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

6 мая Днепровский районный суд Киева досрочно снял судимость с экс-депутата Рады Лозинского.

Суд отметил, что Лозинский после освобождения с апреля 2016 года создает новые предприятия в сфере сельского хозяйства, проводит волонтерскую деятельность и имеет положительную характеристику от сельсовета.

Прокуратура обжаловала это решение суда. Однако Апелляционный суд признал законным досрочное снятие судимости с Лозинского.

Во время местных выборов в октябре 2020-го Лозинский победил на выборах главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства.

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