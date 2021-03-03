Офис прокурора Вены решил не расследовать деятельность архитектурного бюро в Крыму

Украина начала введение санкций в отношении Coop Himmelb(l)au и его руководства.

Офис прокурора Вены решил не расследовать причастность австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au к строительству оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Австрии, передает Радио Свобода.

В ведомстве рассказали, что Федеральное агентство защиты государства и противодействия терроризму (BVT) получило задание расследовать деятельность бюро во временно оккупированном Крыму. Однако впоследствии Офис прокурора Вены выступил против начала предварительного расследования деятельности компании.

Ранее Украина начала введение санкций в отношении австрийской компании из-за оперного театра в Крыму. По данным украинского МИД , также начато введение санкций против компании и ее руководства за "сотрудничество с роSSийской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма".

Строительство театра оперы и балета на мысе Хрустальный в Севастополе началось в августе. Как пишут крымские СМИ , театр - лишь одна из составляющих проекта большого культурного кластера, который должен появиться в центре Севастополя при поддержке президента РоSSии Владимира Путина. Согласно паспорту театра, здание должны возвести к середине 2023 года.

По замыслу проектировщиков из Москвы, на территории кластера, кроме театра оперы и балета, должны быть военно-исторический музей, академия хореографии, площадка для экспозиции роSSийских музеев, театральное училище, а также жилой комплекс для персонала этих учреждений.