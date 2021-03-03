За прошедшие сутки оккупанты один раз нарушили мирные договоренности на Донбассе

Вблизи поселка Желтое зафиксирован пролет вражеского беспилотника.

За прошедшие сутки оккупанты один раз нарушили мирные договоренности на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 2 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Потерь и раненых среди защитников нет, сообщает пресс-центр ООС.

"Так, вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

"Основной целью действий роSSийско-оккупационных войск остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня", - отмечают в штабе.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. По-прежнему продолжается препятствование работе СММ ОБСЕ. Так, зафиксировано препятствование работе мини-БПЛА миссии во время мониторинга ОРДЛО в районе населенных пунктов Каштановый и Петровское недалеко от Донецка. А утром 1 марта представители вооруженных формирований РФ не пропустили патруль СММ ОБСЕ через блокпост около Оленевки и задержали их на 5 часов.

Напомним, что 2 марта на Донбассе находились президент Украины Владимир Зеленский и президент Евросовета Шарль Мишель.

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