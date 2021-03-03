СБУ передала в суд дело о хищении на капремонте аэропорта "Полтава"

Государству нанесен ущерб на сумму более 7,3 млн гривен.

СБУ передала в суд дело о хищении на капремонте аэропорта "Полтава"
Фото: adm-pl.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила в Полтавской области схему присвоения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию объектов критической инфраструктуры региона, в том числе аэропорта "Полтава".

Сделка нанесла ущерб государству более чем на 7,3 млн гривен, информирует пресс-центр областного управления СБУ.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой структуры, занимавшейся капремонтом помещений аэропорта "Полтава" по ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, а также должностного лица структурного подразделения облгосадминистрации, который отвечал за технический надзор, по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

По данным следствия, бывшие чиновники облгосадминистрации заключили договор с представителями коммерческой структуры на проведение капитального ремонта нескольких объектов, в том числе здания аэропорта "Полтава". Однако подрядчики частично выполнили работы, предусмотренные заключенным договором. Полученную "разницу" дельцы вывели в тень. Для реализации сделки участники противоправной схемы вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ.

Также задокументированы факты нарушения налогового законодательства менеджментом коммерческой структуры при освоении бюджетных денег, что привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Напомним, что аэропорт "Полтава" получил статус международного в декабре 2017 года. Летом 2018 года аэропорт принял первый международный рейс.

Аэропорт "Полтава" построили в 50-60-х годах ХХ века. Новый пассажирский терминал построили в 1985 году. Аэропорт расположен на земельном участке 214 га, в 7 км к юго-западу от Полтавы, рядом с автотрассой Киев - Харьков - Довжанский.

Аэропорт имеет на балансе пассажирский терминал общей площадью около 5 тыс. кв. м и проектной пропускной мощностью 400 пассажиров в час.

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