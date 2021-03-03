В Нацполиции создали новый департамент

Национальная полиция начала комплектование Департамента главной инспекции. Задачей новосозданного департамента является надзор и содействие в совершенствовании служебной деятельности всей системы Нацполиции и укрепление служебной дисциплины.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В новом департаменте будут функционировать два управления: поддержки и контроля и управления организации служебных расследований. Аналогичная структура планируется и в территориальных Управлениях Национальной полиции Украины.

"Сейчас наша основная цель - укомплектовать подразделение квалифицированными кадрами. Отбор будет проводиться на конкурсной основе при поддержке наших международных партнеров из ІСІТАР (это международная программа повышения квалификации для органов уголовного расследования Департамента юстиции США . - ред.)", - отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Сегодня. 2 марта, стартовал прием анкет на должности заместителей начальника Департамента главной инспекции, вскоре - начнется отбор на другие должности. После завершения укомплектования подразделения на центральном уровне начнется формирование территориальных подразделений. В общем подразделения Главной инспекции на всех уровнях полноценно заработают в июле 2021 года.

Вчера сообщали, что Нацполиция расформировала службу, занимавшуюся выдачей разрешений на оружие. Решение принято в связи с тем, что работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. Более двух тысяч разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие - изъято.