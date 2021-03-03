Белорусский информатор дал "небезынтересные" показания по делу Шеремета, - Аваков

Решение о дальнейших шагах в расследовании уголовного дела генпрокурор примет после проведения ряда следственных действий.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что белорусский информатор дал следствию "небезынтересные" показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил в эфире программы "В гостях у Гордона", передает "Интерфакс-Украина".

По словам министра, после проведения ряда следственных действий генеральный прокурор примет решение о дальнейших шагах в расследовании уголовного дела.

"Он дал показания. Показания небезынтересные. Еще будет у нас два интересных следственных действия, а затем генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной, и что с ней делать дальше", - сказал Аваков.

Он также отметил, что показания информатора пролили свет на мотивы убийства журналиста.

"И вот мы увидели мотив, белорусские спецслужбы считали, что он (Шеремет - ред.) является неудобным человеком", - сказал Аваков.

Напомним, 4 января СМИ обнародовали аудиозаписи, на которых, вероятно, спецслужбы Беларуси по приказу Александра Лукашенко обсуждали возможность подрыва авто журналиста Павла Шеремета. Белорусская оппозиция распространила записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

Зайцев в апреле 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в Минске обсуждал способ убийства Шеремета, который в то время жил в РоSSии.

Запись также свидетельствует о том, что в 2012 году КГБ Беларуси обсуждало операции по убийству других политических оппонентов на территории других государств. Эту задачу якобы поставил сам Лукашенко. Среди методов обсуждали отравления, взрывы, поломки авто.

В Нацполиции заявили, что в декабре 2020-го получили информацию относительно возможных заказчиков убийства Павла Шеремета. С помощью Службы внешней разведки Украины были получены документы и аудио, сделанные по 2012 год. Они представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.

В МВД также отметили, что планируют провести соответствующие следственные действия с лицом, являющимся распорядителем аудиозаписи, на которой якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранения политических оппонентов.

Павел Шеремет был уроженцем Беларуси. Работал ведущим на белорусском телевидении, с 1996 возглавлял "Белорусскую деловую газету". Был противником режима Лукашенко.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате подрыва его авто. К декабрю 2019-го в расследовании убийства Шеремета не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил врача Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

Среди трех подозреваемых сейчас только Антоненко находится под стражей. Все подозреваемые отрицают свою причастность.