В Афганистане погибли три сотрудницы телевидения

Также в результате инцидента ранения получила гражданская.

В Афганистане погибли три сотрудницы телевидения
Фото: picture alliance/YAN ZHONGHUA

В городе Джалалабад на востоке Афганистана погибли три сотрудницы телевидения. Также в результате инцидента ранения получила гражданская.

Местные чиновники рассказали Радио Свобода, что две сотрудницы телеканала Enikass TV погибли после перестрелки в районе Заргаран 2 марта.

Третья сотрудница медиа была убита примерно в это же время в районе Касбех в Джалалабаде.

Телеканал Enikass TV подтвердил гибель своих сотрудниц.

"Они шли домой из офиса пешком, когда их застрелили", - сообщил директор телевизионной сети Залмай Латифи.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападения, которые произошли после убийства в Джалалабаде ведущей Enikass TV Малалы Майванд и ее водителя. Ответственность за то нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

В Афганистане наблюдается волна убийств журналистов, общественных активистов и чиновников. Это происходит на фоне мирных переговоров между афганским правительством и экстремистской группировкой "Талибан" в Катаре.

В частности, в конце февраля на западе Афганистана боевики застрелили трех членов семьи погибшего ранее журналиста. В результате атаки были ранены еще пять человек, все они - дети.

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