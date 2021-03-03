В Афганистане погибли три сотрудницы телевидения

В городе Джалалабад на востоке Афганистана погибли три сотрудницы телевидения. Также в результате инцидента ранения получила гражданская.

Местные чиновники рассказали Радио Свобода, что две сотрудницы телеканала Enikass TV погибли после перестрелки в районе Заргаран 2 марта.

Третья сотрудница медиа была убита примерно в это же время в районе Касбех в Джалалабаде.

Телеканал Enikass TV подтвердил гибель своих сотрудниц.

"Они шли домой из офиса пешком, когда их застрелили", - сообщил директор телевизионной сети Залмай Латифи.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападения, которые произошли после убийства в Джалалабаде ведущей Enikass TV Малалы Майванд и ее водителя. Ответственность за то нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

В Афганистане наблюдается волна убийств журналистов, общественных активистов и чиновников. Это происходит на фоне мирных переговоров между афганским правительством и экстремистской группировкой "Талибан" в Катаре.

В частности, в конце февраля на западе Афганистана боевики застрелили трех членов семьи погибшего ранее журналиста. В результате атаки были ранены еще пять человек, все они - дети.