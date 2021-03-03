Суд обязал программу Дубинского опровергнуть ложь относительно Кличко

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Виталий Кличко и его советник Дмитрий Белоцерковец подали еще в августе 2019 года.

Суд обязал программу Дубинского опровергнуть ложь относительно Кличко
Фото: facebook/Кличко - мер

Киевский городской голова Виталий Кличко выиграл судебный иск к "Телерадиокомпании «Студия 1+1»". Иск касался выхода в эфир "1+1" выпуска программы "Гроші" Александра Дубинского.

Об этом Кличко сообщил в своем телеграмм-канале.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Виталий Кличко и его советник Дмитрий Белоцерковец подали еще в августе 2019 года.

"Насколько вы помните, тогда против меня была развернута широкая кампания по дискредитации. И я заявил, что буду защищать свою честь и достоинство в суде. Поэтому и подал иск в суд на канал "1+1", который поливал меня грязью. О наступлении на свободу слова здесь речь не идет", - отметил Кличко.

Рассмотрев иск, суд постановил удовлетворить его, обязав «Телекомпанию «Студия 1+1» опровергнуть неправдивую информацию в эфире программы «"Гроші"». Также суд обязал удалить программу, в которой была обнародована ложная информация, со всех информационных ресурсов телекомпании и социальных сетей, связанных с ней.

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