ВАКС отменил постановление о закрытии дела в отношении экс-министра энергетики Насалика

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности назначила рассмотрение дела.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

"2 марта Апелляционная палата рассмотрела апелляционные жалобы на постановление Высшего антикоррупционного суда от 24.11.2020 о закрытии уголовного производства №4218000000002019 от 17.08.2018 на основании п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности. По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников, отменила обжалуемое решение и назначила новое рассмотрение в Высшем антикоррупционном суде уголовного производства в отношении обвиняемого", - говорится в сообщении.

Решение вступило в силу и может быть обжаловано в Верховном суде в течение трех месяцев со дня его принятия.

Органы досудебного следствия инкриминируют обвиняемому совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины, а именно - подача заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015, 2016, 2017 и 2018 годы.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-министре энергетики Игоре Насалике. В 2019 году НАБУ сообщило о подозрении министру Насалику из-за невнесения в декларации $1,249 млн, которые он якобы одолжил у физлица в 2014 году.

27 октября 2019-го Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

В ноябре 2020 года Насалик обжаловал закрытие своего дела по декларации.

"Из меня по совершенно безосновательному поводу, что уже доказано в суде, сделали сначала подозреваемого, а затем и обвиняемого. Мне не нужна "благотворительность" в виде закрытия дела, я невиновен и требую восстановления своих прав и честного имени. Пусть несут ответственность все, кто участвовал в травле меня", - заявлял тогда экс-министр.