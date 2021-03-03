В Беларуси врач и журналистка получили реальные сроки за разглашение информации о смерти активиста Бондаренко

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Московский районный суд Минска 2 марта приговорил к реальным срокам журналистку издания Tut.by Екатерину Борисевич и врача больницы скорой помощи Артема Сорокина по делу о разглашении врачебной тайны о смерти активиста Романа Бондаренко.

Фото: tut.by Врач Артем Сорокин

Фото: tut.by Журналистка Екатерина Борисевич

Как сообщает Tut.by, Борисевич получила шесть месяцев колонии и штраф в размере 100 базовых величин (примерно 1150 долларов США), Сорокин - два года колонии с отсрочкой на год и штраф в размере 50 базовых величин.

Врача освободили в зале суда под подписку о невыезде.

Дело рассматривали около недели. Процесс проходил в закрытом режиме. Поддержать фигурантов дела приезжали европейские дипломаты.

Напомним, в ноябре прошлого года в Минске умер 31-летний Роман Бондаренко, на которого рядом с его собственным домом напали "люди в гражданской форме". Они начали снимать ленточки и флаги в национальных бело-красно-белых цветах, используемых белорусской оппозицией. Началась драка, в результате которой Роман получил травмы. Затем его отвезли в отделение милиции, откуда его через несколько часов в тяжелом состоянии доставили в больницу, где Романа уже не смогли спасти.

18 февраля двух журналисток польского телеканала "Белсат" приговорили к двум годам лишения свободы. Екатерина Бахвалова (Андреева) и Дарья Чульцова были задержаны в ноябре во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко.