Комитет по разведке Сената США утвердил кандидатуру нового главы ЦРУ

В Сенате надеются, что голосование за кандидатуру нового главы ЦРУ состоится "без лишних задержек".

Комитет по разведке Сената США утвердил кандидатуру нового главы ЦРУ
Фото: sovinformburo.com

Комитет Сената США по вопросам разведки единодушно утвердил кандидатуру Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления США.

Об этом говорится в заявлении главы комитета сенатора Марка Уорнера, сообщает Reuters.

"Голосование большинства представителей партий в поддержку посла Бернса является свидетельством несомненного соответствия кандидата этой должности, многолетнего опыта в делах национальной безопасности и похвальной преданности государственной службе", - говорится в заявлении Уорнера.

Уорнер заявил, что надеется, что полноценно Сенат "приступит к утверждению кандидатуры посла Бернса без лишних задержек".

На своем посту Бернс, как ожидается, сосредоточится, в частности, на расследовании недавних хакерских атак на правительство США.

Напомним, 25-26 февраля 2014 года Бернс был первым дипломатом, который посетил Украину после Революции Достоинства. Он побывал в Свято-Михайловском кафедральном соборе, в котором отпевали погибших, а также провел беседы с активистами Майдана - представителями медицинской службы, религиозными деятелями, членами общественных организаций.

В 2005-2008 годах Бернс был послом США в РоSSии, позже его сменил на этом посту Майкл Макфол.

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