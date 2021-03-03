Комитет по разведке Сената США утвердил кандидатуру нового главы ЦРУ

В Сенате надеются, что голосование за кандидатуру нового главы ЦРУ состоится "без лишних задержек".

Комитет Сената США по вопросам разведки единодушно утвердил кандидатуру Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления США .

Об этом говорится в заявлении главы комитета сенатора Марка Уорнера, сообщает Reuters.

"Голосование большинства представителей партий в поддержку посла Бернса является свидетельством несомненного соответствия кандидата этой должности, многолетнего опыта в делах национальной безопасности и похвальной преданности государственной службе", - говорится в заявлении Уорнера.

Уорнер заявил, что надеется, что полноценно Сенат "приступит к утверждению кандидатуры посла Бернса без лишних задержек".

На своем посту Бернс, как ожидается, сосредоточится, в частности, на расследовании недавних хакерских атак на правительство США .

Напомним, 25-26 февраля 2014 года Бернс был первым дипломатом, который посетил Украину после Революции Достоинства. Он побывал в Свято-Михайловском кафедральном соборе, в котором отпевали погибших, а также провел беседы с активистами Майдана - представителями медицинской службы, религиозными деятелями, членами общественных организаций.