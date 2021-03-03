На Донбассе зафиксирован пролет роSSийского беспилотника - штаб ООС

РоSSийские вооруженные формирования на Донбассе продолжали нарушать режим прекращения огня.

На Донбассе зафиксирован пролет роSSийского беспилотника - штаб ООС
Фото: ukroboronprom.com.ua

По состоянию на 17 часов 2 марта на всей линии разграничения сторон на Донбассе наблюдалась тишина. Вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что в течение текущих суток на Донбассе роSSийские вооруженные формирования продолжали нарушать режим прекращения огня.

"Вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен средствами РЭБ. На всей линии разграничения сторон наблюдалась тишина", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня начал рабочую поездку в зону проведения Операции объединенных сил в Луганской области.

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