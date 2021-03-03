Аваков не видит оснований для санкций против Порошенко

"Порошенко - не враг Украины. Порошенко - это наша внутренняя политика".

Аваков не видит оснований для санкций против Порошенко
Арсен Аваков
Фото: МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не считает обоснованной возможность внедрения каких-либо санкций в отношении пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Об этом Аваков заявил в эфире программы "В гостях у Гордона", передает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос ведущего, будет ли по Порошенко решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций, Аваков сказал: "Я не видел таких аргументов".

На уточняющий вопрос, хотел ли он, чтобы они появились, глава МВД ответил: "Нет. Я не считаю, что сейчас правильно действовать в этом направлении". "Есть претензии к политику Порошенко - предъявите их в таком случае в судебном порядке. С защитой, с адвокатурой, с судебным процессом прозрачным, а Порошенко - не враг Украины. Порошенко - это наша внутренняя политика. Мы имеем к нему претензии - мы его избрали президентом. Мы его поддерживаем - а его значительная часть населения все еще поддерживает, он получил представительство в парламенте. Это нормальный соревновательный процесс", - добавил Аваков.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях относительно 10 высокопоставленных лиц времен Януковича.

2 февраля Зеленский ввел санкции в отношении нардепа Тараса Козака и телеканалов Медведчука.

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