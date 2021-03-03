Ляшко вакцинировался препаратом Covishield

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сегодня, 2 марта, вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield разработки AstraZeneca индийского производства.

Ляшко вакцинировали в Кагарлыке Киевской области. Процесс вакцинации транслировался в эфире канала "Украина 24".

"Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое, и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна", - сказал Ляшко после прививки.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский вакцинировался как верховный главнокомандующий, прививку сделали вакциной AstraZeneca индийского производства, купленной за бюджетные деньги. Это произошло на территории военного мобильного госпиталя №59 вместе с военными медиками и военнослужащими, выполняющими боевые задачи на передовой.

Он стал вторым высокопоставленным должностным лицом Украины, вакцинировавшимся от коронавируса, после министра здравоохранения Максима Степанова.

Также сегодня прививку от ковида вакциной, оставшейся после работы мобильной бригады, получил руководитель Национальной службы здоровья Андрей Виленский.