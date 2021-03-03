Минрегион вводит разделение территории Украины на функциональные зоны

Распределять деньги будут не только между областями, но и между функциональными территориями.

Министерство развития общин и территорий впервые в истории Украины разработало разделение на функциональные типы территорий. Всего их 10. Об этом рассказал глава министерства Алексей Чернышов в интервью LB.ua.

"На мой взгляд, они удачно и системно разработаны, так как дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти - горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы. Мы знаем это из опыта Одесской, Херсонской, Запорожской областей.

Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные - в первом случае - в неблагоприятных условиях, во втором - наоборот. Есть монофункциональные города, например, шахтерские регионы, которые требуют совершенно другой логики", - рассказал Чернышов.

Проекты по функциональным территориям уже в стадии разработки.

"Впервые в истории Украины Стратегия регионального развития имеет план мероприятий, которые будут финансироваться. И львиная доля этого плана - из Государственного фонда регионального развития. Вследствие реформы ГФРР, которая уже на финальной стадии, мы увеличим размер ГФРР с 1% расходной части государственного бюджета Украины до 2% в следующем году и до 3% с 2023 года. С учетом сокращения этого года, 3% - это почти в 6 раз больше, чем сейчас", - рассказал министр.

Кроме того, Чернышов рассказал о развивающих проектах, которые в рамках "Большой стройки" начнут появляться в регионах с этого года. Их, по словам министра, отбирали областные комиссии, которые осуществляли отбор по критериям, а дальше предлагали Кабмину.

"Именно области предлагают нам, какие проекты они считают целесообразным реализовывать. Но мы поставили условие, что 30% из них должны быть развивающими. Это было мое условие. Потому что у некоторых областей есть проблема с формулировкой таких проектов, так как одна задача - построить какое-то количество социальных объектов - амбулаторий, садов, на этом уже все руку набили. Важнее задача - определить, какой приоритет развития региона, какая индустрия должна быть усилена, где брать специалистов, создание какого именно производственного центра нужно простимулировать. Это намного сложнее.

Какие это проекты?.. Скажем, это создание муниципального инновационного технологического парка в городе Винница. Это и ІТ-школа, и детские Техноцентры, и коворкинг, центр развития предпринимательства, лаборатории и тому подобное. Далее - первый центр креативной экономики. Я пока не скажу, в каком городе он будет. Мы проводим конкурс, но это суперштука. Это такая научно-производственная ІТ-лаборатория, которая будет способствовать развитию ІТ-сектора. Мы хотим в некоторые города привлечь дополнительное развитие ІТ-индустрии, там, где этого нет", - резюмировал министр.