Президент Европейского Совета заверил Зеленского, что ЕС сохранит санкции против РоSSии

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз усилить санкционное давление на РоSSию.

Во время совместной пресс-конференции на линии разграничения в городе Счастье с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем Зеленский сообщил о регулярных провокациях со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

"Продолжают гибнуть наши военные, наши ребята. В течение последних 10 дней мы потеряли двух наших защитников, поэтому я буду очень благодарен вам за дальнейшую мобилизацию давления Европейского Союза и его государств на РоSSию", - отметил он.

Зеленский добавил, что Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем, а сделать это можно только при поддержке европейских партнеров. Президент также поблагодарил ЕС и лично Мишеля за политическую поддержку, санкционного давления на РоSSию для выполнения ею минских договоренностей и деоккупации территорий.

Шарль Мишель подчеркнул неприемлемость текущей ситуации на Донбассе.

"К сожалению, РоSSия не отразила тех позитивных шагов, которые сделала Украина для воплощения минских соглашений. И именно поэтому наши экономические санкции против РоSSии останутся. РоSSия является частью этого конфликта, а не посредником", - подчеркнул он.

Мишель отметил, что ЕС ожидает обеспечения Россией полного допуска миссии СММ ОБСЕ на временно оккупированные территории. Также он добавил, что РФ продолжает блокировать пункты пропуска в Счастье и Золотом.

Президент Евросовета сообщил, что в этом году ЕС начинает новую программу для поддержки экономического развития и оказания государственных услуг на Донбассе, в том числе и для финансирования пунктов пропуска.

Напомним, что сегодня президент Европейского Совета Шарль Мишель начал двухдневный визит в Украину. Сегодня он посетит Донбасс, а завтра, 3 марта, встретится с представителями антикоррупционных институтов. Также он намерен осуществить визит в центр вакцинации.