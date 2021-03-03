Президент Евросовета Мишель: "ЕС - друг Украины"

Шарль Мишель отметил "очень важный прогресс" Украины под руководством Зеленского.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель, который впервые посещает Украину с визитом, заверил в поддержке Европейским Союзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также проведения реформ.

Президент Евросовета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua
Президент Евросовета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"Очень важный прогресс мы видим под вашим руководством, господин Президент. И много еще надо сделать в судебной реформе, борьбе с коррупцией. Украинские граждане имеют право на судебную систему, которая будет уважать правосудие, применять его и демонстрировать, что нет безнаказанности для преступлений", - подчеркнул Шарль Мишель во время видеовключения Всеукраинского форума "Украина 30. Развитие правосудия".

По словам президента Европейского совета, судебная реформа будет способствовать улучшению бизнес-климата в Украине.

"Господин Президент, мы - ваши друзья. Мы будем вас поддерживать на каждом этапе вашего пути к верховенству права и реформе судебной системы в Украине", - подчеркнул Шарль Мишель.

Владимир Зеленский также выразил благодарность президенту Евросовета и в его лице - всему Евросоюзу за важную экспертную помощь для построения в нашем государстве устойчивой и независимой судебной системы.

Напомним, сегодня президент Европейского совета Шарль Мишель начал двухдневный визит в Украину. Сегодня он посещает Донбасс, а завтра, 3 марта, - встречается с представителями антикоррупционных институций. Также он намерен осуществить визит в центр вакцинации.

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