Рада в первом чтении приняла законопроект о территориальной доступности детсадов

Детям гарантируют право ходить в "наиболее приближенный к месту жительства" детский сад.

Верховная Рада во вторник приняла за основу законопроект №4604 о территориальной доступности дошкольного образования.

Его поддержали 345 народных депутатов.

Законопроект предусматривает право детей получать дошкольное образование в учреждении, "наиболее приближенном к месту проживания ребенка". Это не запрещает родителям ребенка выбрать другое заведение дошкольного образования.

В первую очередь в учреждения дошкольного образования будут зачисляться дети, которые имеют подтвержденное место проживания на территории обслуживания детского сада. Также первоочередное право будет у детей, чьи братья или сестры уже воспитываются в саду, а также у детей работников заведения.

Во вторую очередь на свободные места зачисляются дети, которые не проживают на территории обслуживания этого заведения дошкольного образования.

Если мест в садике не хватает, местный орган власти должен предложить родителям перечень максимально доступных дошкольных учреждений и помочь с устройством ребенка в один из них.

Напомним, что в 2020 году Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании, который гарантирует каждому ребенку право учиться в наиболее доступном и приближенном к месту жительства учебном заведении.