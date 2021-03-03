Рада в первом чтении приняла законопроект о территориальной доступности детсадов

Детям гарантируют право ходить в "наиболее приближенный к месту жительства" детский сад.

Рада в первом чтении приняла законопроект о территориальной доступности детсадов
Фото: facebook/Кристина Карчевская

Верховная Рада во вторник приняла за основу законопроект №4604 о территориальной доступности дошкольного образования.

Его поддержали 345 народных депутатов.

Законопроект предусматривает право детей получать дошкольное образование в учреждении, "наиболее приближенном к месту проживания ребенка". Это не запрещает родителям ребенка выбрать другое заведение дошкольного образования.

В первую очередь в учреждения дошкольного образования будут зачисляться дети, которые имеют подтвержденное место проживания на территории обслуживания детского сада. Также первоочередное право будет у детей, чьи братья или сестры уже воспитываются в саду, а также у детей работников заведения.

Во вторую очередь на свободные места зачисляются дети, которые не проживают на территории обслуживания этого заведения дошкольного образования.

Если мест в садике не хватает, местный орган власти должен предложить родителям перечень максимально доступных дошкольных учреждений и помочь с устройством ребенка в один из них.

Напомним, что в 2020 году Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании, который гарантирует каждому ребенку право учиться в наиболее доступном и приближенном к месту жительства учебном заведении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Аксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войныАксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"
Блок рекламы


Похожие новости
Рада ужесточила уголовную ответственность за ложные минированияРада ужесточила уголовную ответственность за ложные минирования
Рада назначила внеочередные выборы сельских и городских голов в пяти населенных пунктахРада назначила внеочередные выборы сельских и городских голов в пяти населенных пунктах
Команда "каналов Медведчука" начала вещание на Первом независимомКоманда "каналов Медведчука" начала вещание на Первом независимом
СНБО поручил разработать законопроект о двойном гражданстве, которое нельзя будет использовать в интересах других государствСНБО поручил разработать законопроект о двойном гражданстве, которое нельзя будет использовать в интересах других государств
Зеленский подал в Раду законопроекты о налоговой амнистииЗеленский подал в Раду законопроекты о налоговой амнистии
Тимошенко анонсировала законопроект для защиты украинцев от возможных негативных последствий вакцинации от COVID-19Тимошенко анонсировала законопроект для защиты украинцев от возможных негативных последствий вакцинации от COVID-19
Кличко показал Разумкову, как работает система "Рада-4", которая не позволяет "кнопкодавить"Кличко показал Разумкову, как работает система "Рада-4", которая не позволяет "кнопкодавить"
Эстония отмечает День независимости без парада, президентского приема и публикиЭстония отмечает День независимости без парада, президентского приема и публики
Рада приняла закон о конкурсах на госслужбу с правками Зеленского "под Витренко"Рада приняла закон о конкурсах на госслужбу с правками Зеленского "под Витренко"
Ясько заявила о регистрации законопроектов о санкциях и политике непризнанияЯсько заявила о регистрации законопроектов о санкциях и политике непризнания
Последние новости
Подгружаем последние новости