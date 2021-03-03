Шарий появился в базе розыска МВД Украины

В Министерстве внутренних дел в базе лиц, скрывающихся от следствия, появился файл подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария.

Шарий Анатолий Анатольевич с датой рождения 20 августа 1978 года разыскивается Управлением СБУ в Киеве .

Фото: МВД

В анкете указаны статьи обвинения: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В графе меры пресечения указано постановление суда о разрешении на задержание с целью привода. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Печерский райсуд разрешил задержать Шария для привода на судебное заседание по избранию меры пресечения. Источники "Интерфакс-Украина" сообщили, что соответствующее решение суд принял 25 февраля, обжалованию оно не подлежит.

Адвокат Шария Валентин Рыбин сообщил "Українським новинам", что не принимал участия в этом судебном заседании, поскольку такие ходатайства рассматриваются в закрытом режиме. Рыбин также сообщил, что сейчас его подзащитный находится и проживает в Испании .

Напомним, в феврале Анатолий Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Ряд экспертных исследований установил, что в интервью и выступлениях блогера имеются факты подрывной деятельности против Украины. Следствие считает, что с 2012 года он способствовал неправительственным и государственным структурам РоSSии в проведении информационных операций.

Шария вызвали для участия в допросе в качестве подозреваемого, однако он не явился. СБУ расценило неявку на допрос как уклонение от следствия.

Блогера пригласили в СБУ на 22 февраля, но он не явился. Адвокат сообщил, что Шарий находится на территории Евросоюза и имеет статус беженца, а его возвращение в Украину пока невозможно.

В СБУ отметили, что расценивают неявку Шария на допрос как уклонение от следствия. После второй неявки Шария объявили в государственный розыск.