Тихановскую объявили в розыск в Беларуси и инициируют ее экстрадицию

Экс-кандидат в президенты отрицает участие в планах захвата власти в Гомеле.

Тихановскую объявили в розыск в Беларуси и инициируют ее экстрадицию
Фото: tsikhanouskaya.org

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и инициирует ее экстрадицию.

"Тихановская сегодня объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - говорится в сообщении СК Беларуси.

По данным следствия, сотрудники правоохранительных органов "получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля".

По данным белорусских следователей, "с целью разработки и подробного планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в частности, сама Тихановская". Эти обстоятельства стали известны в ходе расследования уголовного дела в отношении мужа Тихановской - задержанного в мае 2020 года белорусского оппозиционера и блогера Сергея Тихановского - и выделены в отдельное производство.

Сообщается, что задержанным предъявлено обвинение в подготовке к массовым беспорядкам и захвату зданий и сооружений. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

В пресс-службе Тихановской в ответ на обвинения со стороны СК Беларуси отметили, что она никогда не принимала участия в разработке планов радикальных мер со стороны протестующих. "Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы", - говорится в комментарии пресс-службы.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь. В конце января 2021 года Светлану Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Аксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войныАксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"
Блок рекламы


Похожие новости
Шарий появился в базе розыска МВД УкраиныШарий появился в базе розыска МВД Украины
Главному архитектору Тернополя объявили подозрениеГлавному архитектору Тернополя объявили подозрение
Сын Лукашенко сменил отца во главе НОК БеларусиСын Лукашенко сменил отца во главе НОК Беларуси
ФБР объявило в розыск "повара Путина" Евгения ПригожинаФБР объявило в розыск "повара Путина" Евгения Пригожина
Лукашенко сложил полномочия президента олимпийского комитета БеларусиЛукашенко сложил полномочия президента олимпийского комитета Беларуси
Шария объявили в государственный розыскШария объявили в государственный розыск
В Беларуси обнаружили "признаки экстремизма" в книге о ДонбассеВ Беларуси обнаружили "признаки экстремизма" в книге о Донбассе
Китай запустил кибероперацию по розыску скрывающихся за границей коррупционеровКитай запустил кибероперацию по розыску скрывающихся за границей коррупционеров
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к пяти годам колонии за "коктейль Молотова" на протестахВ Беларуси несовершеннолетнего приговорили к пяти годам колонии за "коктейль Молотова" на протестах
Кулеба и Ткаченко обнародовали заявление в поддержку журналистов в БеларусиКулеба и Ткаченко обнародовали заявление в поддержку журналистов в Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости