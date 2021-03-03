Украина начала введение санкций в отношении австрийской компании из-за оперного театра в Крыму, - МИД

Архитекторы из Австрии участвуют в строительстве оперного театра в оккупированном РФ Севастополе.

Украина начала введение санкций в отношении австрийской компании из-за оперного театра в Крыму, - МИД
Фото: Новости Севастополя

Украина начала введение санкций в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb (l) au и его руководства из-за строительства оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает Радио Свобода.

"В связи с участием австрийского архитектурного бюро «Coop Himmelb(l)au» в проекте по постройке оперного театра в оккупированном Россией Севастополе Украина начала внутригосударственные процедуры уголовного преследования австрийского архитектурного бюро", - говорится в ответе министерства на запрос.

В МИД отметили, что Украина также начала введение санкций против компании и ее руководства за "сотрудничество с роSSийской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма".

Ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что Украина может ввести санкции против известного австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, которое может участвовать в постройке оперного театра в Севастополе.

Строительство театра оперы и балета на мысе Хрустальный в Севастополе началось в августе. Как пишут крымские СМИ, театр - лишь одна из составляющих проекта большого культурного кластера, который должен появиться в центре Севастополя при поддержке президента РоSSии Владимира Путина. Согласно паспорту театра, здание должны возвести к середине 2023 года.

По замыслу проектировщиков из Москвы, на территории кластера, кроме театра оперы и балета, должны быть военно-исторический музей, академия хореографии, площадка для экспозиции роSSийских музеев, театральное училище, а также жилой комплекс для персонала этих учреждений.

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