Минрегион планирует создать Жилищно-коммунальную инспекцию уже в этом году

Инспекция будет оценивать качество предоставления коммунальных услуг.

Минрегион планирует создать Жилищно-коммунальную инспекцию уже в этом году
Фото: Макс Требухов

Министерство развития общин и территорий зарегистрировало в Верховной Раде законопроект о создании Жилищно-коммунальной инспекции, которая будет контролировать качество предоставления соответствующих услуг. Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Минрегиона Алексей Чернышов.

"Жилищно-коммунальная инспекция - это новый орган, который будет контролировать качество коммунальных услуг и справедливость тарифов за эти услуги. Такого органа пока не существует. ... Это будет арбитр в отношениях потребителя с исполнителями услуг. Сейчас их качество никто не оценивает", - отметил министр.

По словам Чернышова, инспекцию планируют запустить в этом году.

Жилищно-коммунальная инспекция будет центральным органом исполнительной власти и иметь соответствующие территориальные представительства в каждой области, отметил Алексей Чернышов.

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