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2021-03-03
Главному архитектору Тернополя объявили подозрение
Расследование будут осуществлять детективы НАБУ.
Фото: ternopilcity.gov.ua
Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области объявило подозрение в злоупотреблении властью главному архитектору Тернополя Василию Бесаге.
На сайте Тернопольской областной прокуратуры сообщается, что чиновник внес в официальный документ заведомо ложные сведения, согласовав отвод земельного участка стоимостью свыше 1,3 млн грн под строительство.
Расследование по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса будут осуществлять детективы НАБУ.
Имя подозреваемого в сообщении не указано, но его называют местные СМИ, в частности, сайт "20 минут".
Василий Бесага с февраля 2011 года - начальник управления градостроительства и архитектуры - главный архитектор города Тернопольского городского совета