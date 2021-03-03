Главному архитектору Тернополя объявили подозрение

Расследование будут осуществлять детективы НАБУ.

Главному архитектору Тернополя объявили подозрение
Фото: ternopilcity.gov.ua

Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области объявило подозрение в злоупотреблении властью главному архитектору Тернополя Василию Бесаге.

На сайте Тернопольской областной прокуратуры сообщается, что чиновник внес в официальный документ заведомо ложные сведения, согласовав отвод земельного участка стоимостью свыше 1,3 млн грн под строительство.

Расследование по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса будут осуществлять детективы НАБУ.

Имя подозреваемого в сообщении не указано, но его называют местные СМИ, в частности, сайт "20 минут".

Василий Бесага с февраля 2011 года - начальник управления градостроительства и архитектуры - главный архитектор города Тернопольского городского совета

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