Зеленский вакцинировался от коронавируса

Президенту сделали прививку вакциной AstraZeneca.

Президент Владимир Зеленский во вторник во время поездки на Донбасс вакцинировался от коронавируса.

"Врачей и военных уже вакцинируют. Всех остальных призываю записаться в очередь в «Дії». Бояться нечего, подаю личный пример", - говорится в инстаграме президента.

Зеленский вакцинировался как верховный главнокомандующий, прививки сделали вакциной AstraZeneca индийского производства, купленной за бюджетные деньги.

Он стал вторым высокопоставленным должностным лицом Украины, вакцинировавшимся от коронавируса, после министра здравоохранения Максима Степанова.

Напомним, что Зеленский болел ковидом в ноябре 2020 года.

Об инфицировании Зеленский заявил 9 ноября, а 12 ноября стало известно, что его госпитализировали в "Феофанию". 23 ноября президент сообщил, что вылечился.

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