"Европейская Солидарность" требует внести закон о коллаборационизме в повестку дня

Фракция «Европейская Солидарность» требует от руководства парламента внести в повестку дня законопроект об ответственности за коллаборационизм и создания ВСК по «вагнеровцам». Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко. Она напомнила, что ровно семь лет назад Кремль начал оккупацию украинских территорий.

«Ровно семь лет назад Совет Федераций проголосовал за введение роSSийских оккупационных войск на территорию суверенной Украины. И нынешние забывчивые с Банковой не могут вспомнить фамилии тех, кто сдал Крым. Так давайте напомним Зеленскому, что это был Янукович, который обратился с письмом соответствующим к РоSSийской Федерации ввести войска. 90% «ментов», потому что не поворачивается язык назвать их милицией, Крыму сдали тогда присягу, народ украинский и Украину. И руководство этих «ментов» сейчас работает на Банковой», - напомнила Геращенко.

«Байден, новый президент Соединенных Штатов, выдал очень сильное заявление к седьмой годовщине оккупации Крыма, где очень четко назвал, кто же является захватчиком, - это РоSSийская Федерация. И только президент Зеленский боится назвать Путина агрессором, говоря о каких-то сепаратистах на Востоке. На этой неделе Президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс. Давайте требовать от Зеленского в присутствии наших европейских партнеров рассказать о том, что перемирия нет ни одного дня, о десятках убитых и раненых только в этом году. О сорванном и заблокированном освобождении заложников, о страданиях миллионов украинцев», - призвала Ирина Геращенко.

«На Востоке не сепаратисты, не боевики - там роSSийские оккупационные войска и их наемники. Нужно называть вещи своими именами и немедленно принимать закон о коллаборационизме. Мы хотим поблагодарить фракцию «Голос», а также других коллег, которые поддержали инициативу «Европейской Солидарности» и стали соавторами закона о коллаборационизме», - отметила Ирина Геращенко.

«Конечно, монобольшинству «только бы не Порошенко», и в тот же день они зарегистрировали свой похожий законопроект. Мы не будем здесь рвать на себе вышиванки, кто больший патриот. Главное принять этот закон», - отмечает сопредседатель «Европейской Солидарности».

«Мы требуем от главы Верховной Рады немедленно в повестку дня внести законопроект о коллаборационизме, так же, как ВСК по «вагнеровцам». Потому что это неприлично, когда в высоких кабинетах государства сидят предатели, которые сегодня вновь предают украинских разведчиков, сдают их», - говорит Геращенко.