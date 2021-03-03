Печерский райсуд Киева разрешил задержать Шария, - СМИ

Правоохранители имеют право задержать его, чтобы доставить на заседание суда по избранию меры пресечения.

Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария, который подозревается в государственной измене.

Разрешение на задержание правоохранительные органы получили с целью доставки подозреваемого на заседание суда для избрания ему меры пресечения, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, решение суд принял 25 февраля, обжалованию не подлежит.

Напомним, в феврале Анатолию Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Ряд экспертных исследований установил, что в интервью и выступлениях блогера имеются факты подрывной деятельности против Украины. Следствие считает, что он с 2012 года способствовал неправительственным и государственным структурам РоSSии в проведении информационных операций.

Шария вызвали для участия в допросе в качестве подозреваемого, однако он не явился. СБУ расценило неявку на допрос как укрывательство от следствия.

Блогера пригласили в СБУ на 22 февраля, но он не явился. Адвокат сообщил, что Шарий находится на территории Евросоюза и имеет статус беженца, а его возвращение в Украину пока невозможно. По данным СМИ , он находится в Испании . За границу Шарий выехал еще в 2012 году.

В СБУ отметили, что расценивают неявки Шария на допрос как укрывательство от следствия.

После второй неявки Шария объявили в государственный розыск.