В Раде начали сбор подписей за рассмотрение увольнения Сытника

В Верховной Раде начался сбор подписей о проведении внеочередной сессии для рассмотрения вопроса увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Подписные листы у спикера парламента вчера получил нардеп "Слуги народа" Артем Дмитрук. Информацию об этом Дмитрук подтвердил в комментарии LB.ua.

"Вчера получили подписные листы у спикера. Не секрет, что я год назад впервые собирал подписи, моя позиция не изменилась", - пояснил Дмитрук.

В прошлом году Дмитрук отмечал, что собирает подписи, так как "Сытник - коррупционер", а за пять лет деятельности Бюро "по ходатайству этого органа не было принято ни одного решения".

Источники LB.ua во фракции "Слуга народа" сообщили, что сбор подписей начался примерно в 11:00 2 марта. За десять минут было собрано шесть голосов.

Напомним, что директор НАБУ назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины. Но Верховная Рада при наличии определенных оснований, по предложению не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава парламента может принять решение об увольнении директора Национального бюро с должности.

Этими основаниями являются эмиграция, несоответствие ограничениям по совместительству, несвоевременная подача декларации о доходах, получение гражданства другого государства, отрицательное заключение аудита , наличие задолженности по уплате алиментов.

В феврале Кабинет министров зарегистрировал законопроект, предлагающий дать НАБУ статус органа исполнительной власти, директора которого будет назначать правительство по результатам конкурсного отбора.

Конкурсная комиссия будет состоять из девяти человек. Троих из них будет делегировать Совет национальной безопасности и обороны, еще шестерых - Кабинет министров (трое из них должны быть международными экспертами).

Отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ. То есть речь идет об увольнении действующего директора НАБУ Артема Сытника. Его первый заместитель - Гизо Углава.

15 февраля глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что власть готовит новую попытку уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. По его словам, увольнение Сытника - это личное решение президента.

В начале 2020 года в Верховной Раде собирались рассмотреть постановление об увольнении Сытника в связи с признанием виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией. На рассмотрение депутатов оно так и не попало.

В августе 2020-го Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ. Несмотря на это, Сытник остался в должности, поскольку отмена указа не означала прекращения полномочий директора НАБУ.