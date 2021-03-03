РоSSийская актриса получила трехлетний запрет на въезд в Украину

Год назад она незаконно летала в оккупированный Крым.

РоSSийская актриса получила трехлетний запрет на въезд в Украину
Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники 1 марта не пропустили через границу роSSийскую актрису Розу Хайруллину, ранее незаконно посещавшую Крым.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

РоSSиянка прилетела в аэропорт "Борисполь" из Минска, чтобы принять участие в киносъемках.

Во время контроля пограничники выяснили, что она ранее побывала в Крыму, нарушив установленный порядок въезда-выезда. Женщина объяснила, что летала на полуостров весной 2020 года с частным визитом.

"У меня там [в Севастополе] живет подруга. Она устроила там набережную и попросила меня, чтобы я там сфоткалась, чтобы люди туда пришли. И я приезжала туда на один день, чтобы открыть эту набережную, где-то в марте", - рассказала актриса.

В марте 2020 года в Севастополе открывали набережную в Андреевке. На открытие приезжала роSSийская актриса театра и кино Роза Хайруллина.

Фото: YouTube

В то же время зафиксированы и другие ее визиты на оккупированную Россией территорию Украины.

За нарушение украинского законодательства гражданке РоSSии запретили въезд на три года - до марта 2024 года. Также ее привлекли к ответственности по ст. 204-2 КУоАП и отправили обратным рейсом в Беларусь.

Напомним, что порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее позволяет посещать Крым только через наземные контрольные пункты въезда-выезда.

Любой человек, приезжающий в Крым на автомобиле или поезде через мост с Кубани или прилетающий самолетом, автоматически нарушает украинское законодательство.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Аксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войныАксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"
Блок рекламы


Похожие новости
Визит Шарля Мишеля в Украину - это особое проявление поддержки Украины со стороны ЕС, - ТочицкийВизит Шарля Мишеля в Украину - это особое проявление поддержки Украины со стороны ЕС, - Точицкий
Посол Украины в США Маркарова получила задание организовать визит Байдена в УкраинуПосол Украины в США Маркарова получила задание организовать визит Байдена в Украину
Гана первой в мире получила вакцину против коронавируса по программе COVAXГана первой в мире получила вакцину против коронавируса по программе COVAX
РоSSийская Федерация активно наращивает ядерный потенциал в оккупированном Крыму, - КулебаРоSSийская Федерация активно наращивает ядерный потенциал в оккупированном Крыму, - Кулеба
Кипр утвердил новые правила въезда: когда пустят туристов из УкраиныКипр утвердил новые правила въезда: когда пустят туристов из Украины
Комитет Рады готовит законопроект о запрете продажи лекарств детямКомитет Рады готовит законопроект о запрете продажи лекарств детям
Латвия запретила въезд роSSийскому пропагандисту Соловьеву за "глорификацию нацизма"Латвия запретила въезд роSSийскому пропагандисту Соловьеву за "глорификацию нацизма"
Пресс-секретарь фюрера РФ назвал Украину недружественнойПресс-секретарь фюрера РФ назвал Украину недружественной
Венгрия первой в ЕС получила китайскую COVID-вакцинуВенгрия первой в ЕС получила китайскую COVID-вакцину
В Киевсовете предлагают запретить участие россиян и роSSийского бизнеса в разработке и реализации городских проектовВ Киевсовете предлагают запретить участие россиян и роSSийского бизнеса в разработке и реализации городских проектов
Последние новости
Подгружаем последние новости