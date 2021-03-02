Молдова начала вакцинацию от коронавируса

Страна использует вакцину AstraZeneca, подаренную Румынией.

Молдова начала вакцинацию от коронавируса
Фото: newsmaker.md

В Молдове во вторник начали вакцинацию от коронавируса. Как и в Украине, там используется вакцина AstraZeneca.

Первый укол получил врач-реаниматолог Александр Ботезату из Республиканской клинической больницы, пишет NewsMaker.

На первом этапе в Молдове планируют вакцинировать 70 тысяч медицинских и социальных работников, но пока у страны есть только 21,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca, подаренной Румынией.

Судя по информации румынского правительственного портала вакцинации, там лицензирована вакцина AstraZeneca с завода в Нидерландах. Позже Молдова, как и Украина, в рамках программы COVAX должна бесплатно получить вакцину AstraZeneca южнокорейского производства и небольшое количество вакцины Pfizer.

На втором этапе Молдова собирается вакцинировать еще 733 тысяч человек: людей старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, педагогов, правоохранителей, военных, работников пенитенциарной службы.

Третий этап будет предусматривать вакцинацию остального населения, он будет продолжаться до формирования коллективного иммунитета.

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