"Слуга народа" хочет создать молодежное крыло партии, которое "будет разделять идеи и принципы президента"

"Зе!Молодежка" сможет своим сверстникам "понятным языком разъяснить те или иные политические процессы".

Президентская партия "Слуга народа" намерена создать молодежное крыло.

Об этом сообщил лидер политической силы, первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

"С инициативой о создании молодежного крыла партии выступили депутаты и молодежные лидеры со всей Украины во время встречи в Киеве 27 февраля", - рассказал Корниенко.

По его словам, молодежное крыло будет "сообществом активных и креативных людей, которые разделяют идеи и принципы президента Владимира Зеленского".

Корниенко отметил, что одним из возможных направлений деятельности молодежной организации может стать реализация законопроекта "Об основах молодежной политики", который зарегистрирован в парламенте.

"Я хотел бы, чтобы наша молодежка взялась за имплементацию этого закона", - отметил Корниенко.

Он отметил, что среди задач молодежного крыла партии - информирование молодежи и коммуникация. По его мнению, кто, как не "Зе! Молодежка", сможет своим сверстникам "понятным языком разъяснить те или иные политические процессы".

Корниенко также сообщил, что координатором "Зе!Молодежки" стал народный депутат от "Слуги народа" Александр Санченко, один из авторов законопроекта №3718 "Об основах молодежной политики".

Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе президента думают над созданием еще одной партии, кроме "Слуги народа". Одним из ее прообразов может стать "Наш край" во времена президента Петра Порошенко.