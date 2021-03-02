В Раде заработала сенсорная система для предотвращения "кнопкодавства"

Регистрировались нардепы уже с сенсорной кнопкой.

В Верховной Раде заработала сенсорная система для предотвращения "кнопкодавства", которую пытались ввести в действие с 2008 года.

Парламентарии регистрировались уже по новой системе - нажимая и зеленую, и сенсорную кнопки, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Теперь депутаты и во время голосования должны нажимать одной рукой кнопки "за", "против" или "воздержался", а другой - нажимать на сенсорную кнопку. Удерживать сенсор нужно до завершения процесса голосования.

Фото: ЧЕСНО

Сенсорную систему в украинском парламенте внедряют с 2008 года. Тогда Институт проблем математических машин и систем на каждом пульте смонтировал дополнительную сенсорную кнопку. Благодаря кнопке, второй рукой депутат не мог голосовать за другого нардепа. Однако теоретически один человек с большими ладонями мог голосовать за двоих, нажимая пальцами одной руки кнопки за себя, а другой - за коллегу. Из-за этого кнопку перенесли вниз пульта, но систему так и не запустили в работу.

Во времена президентства Виктора Януковича спикер Рады Владимир Рыбак отказался включать сенсорную кнопку в ответ на требование оппозиции, а депутаты провластной партии демонстрировали, как эту систему можно обмануть. В 2017 году к кнопке хотели добавить сканер отпечатка пальцев, но необходимые изменения в законодательство не приняли.

Перед началом работы Рады этого созыва, 23 августа 2019 года, Руслан Стефанчук анонсировал переход на новую систему голосования "Рада-4". Он заявил, что сенсорной кнопки там не будет, потому что это "такая вещь, которая просто реагирует на тепло человека".

27 августа, за два дня до первого торжественного заседания, в стенах парламента разгорелся скандал. Якобы спикер Рады предыдущего созыва Андрей Парубий вместе с и.о. главы Аппарата ВР Петром Боднаром лично решили включить "сенсорную кнопку" системы голосования, которую не включали все последние пять лет работы предыдущего парламента. В "Слуге народа" такие попытки назвали "настоящей диверсией и происками бывшей власти".

Тогда же СБУ и ГБР провели следственные действия по внедрению сенсорной кнопки. В Государственном бюро расследований сообщили, что центральный аппарат Бюро при поддержке СБУ проводил досудебное расследование по ст. 363 Уголовного кодекса, которая касается возможных нарушений должностными лицами аппарата Верховной Рады правил эксплуатации ЭВМ и автоматизированных систем путем внедрения сенсорной клавиши.

К вопросу дополнительной кнопки парламент вернулся в феврале 2021 года на фоне сканадала с кнопкодавством. Разумков сообщил, что кнопку протестировали, она пригодна к работе и соответствует всем нормам.