НАПК вызвало Нескоромного и руководителей 5 партий для дачи объяснений

Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало для дачи объяснений бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Также с этой целью пригласили руководителей пяти партий.

Это Эдуард Коваленко ("Социал-патриотическая ассамблея славян"), Олег Аверьянов ("Радикальная партия Олега Ляшко"), Сергей Рянкель (ВАРТА "Всеукраинский союз региональных и территориальных активистов"), Геннадий Лагута (Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!") и Николай Томенко (Общественное движение Николая Томенко "Ридна краина"). Об этом сообщили на странице НАПК в Facebook.

Партийных руководителей пригласили для выяснения обстоятельств возможных нарушений порядка предоставления финансовой отчетности.

Нескоромного, а также бывшего следователя ГУ ДФС в Киеве Эдуарда Ушканенко, экс-начальника отдела Госфинмониторинга Михаила Савосятника, экс-прокурора столичной прокуратуры Оксану Телешецкую и бывшего народного депутата Ивана Фурсина приглашают в связи с несвоевременным предоставлением декларации.

"Кроме того, относительно возможных нарушений порядка предоставления финансовой отчетности приглашается распорядитель избирательного фонда Василий Присяжный (Избирательный фонд кандидата в депутаты Новогродовского городского совета Покровского района Донецкой области Василия Ивановича Присяжного)", - добавили в НАПК.

Дмитрий Нескоромный выехал из Украины после объявления подозрения в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Дата исчезновения Нескоромного, по данным МВД , 29 января 2021 года, статья обвинения - часть 1 ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). В начале февраля бывшего первого заместителя главы СБУ объявили в розыск.

Напомним, что Нацагентство по предупреждению коррупции остановило государственное финансирование партии "Слуга народа" в связи с выявленными нарушениями. Руководитель партии Александр Корниенко сообщил, что партия изучает причины приостановления финансирования, а политсила уже получила выделенные государственные средства на первый квартал текущего года, поэтому решение НАПК может касаться второго квартала.