"Слуга народа" проведет съезд 13 марта

Политсила будет обсуждать "Доктрину "Слуги народа".

"Слуга народа" проведет съезд 13 марта
Фото: facebook/Слуга Народу

Партия "Слуга народа" проведет съезд 13 марта. В нем примут участие народные депутаты, депутаты местных советов от СН, делегаты от каждой из областей.

О съезде сообщили на сайте партии. В то же время источники LB.ua во фракции сообщили, что руководство СН попросило депутатов будущий съезд пока не комментировать.

"Все народные депутаты фракции СН - независимо от наличия партбилета (и его цвета) - традиционно приглашены и желанные гости. Будет интересно", - говорилось в приглашении депутатов в партийном чате.

На сайте "Слуга народа" отметили, что "на повестке дня - организационные и программные вопросы: обсуждение новой редакции Устава партии и проведение выборов в руководящие органы на его основе. А также обсуждение нового документа - Доктрины политической партии "Слуга народа", которая сочетает в себе основные стратегические и практические вопросы будущей деятельности партии".

"На съезде "Слуги народа" мы рассмотрим вопрос изменений в системе управления партией. Хотим сделать ее более современной, такой, которая реально объединит людей, принимающих политические решения - как на местах, так и в центральной власти, - заявил глава партии Александр Корниенко.

Напомним, что это уже второй этап съезда СН. На первом, который состоялся 11 февраля, партия озвучила своих кандидатов на довыборы в двух округах. До этого съезд партии "Слуга народа" дважды переносился из-за неопределенности с кандидатами на вакантные округи. В конце концов, первый этап съезда был назначен на 11 февраля. Второй этап - полноценный большой съезд - должен был быть в конце февраля, планировалось рассматривать вопрос кардинального реформирования партии.

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