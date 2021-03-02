В ВОЗ считают, что победить пандемию до конца года нереально, но можно справиться с самыми тяжелыми последствиями
В Организации надеются, что вакцинация повлияет на динамику распространения ковида.
Руководитель программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения доктор Майкл Райан заявил, что победить пандемию ковида до конца 2021 года нереально, но эффективная вакцинация может справиться с худшими ее последствиями: смертями и госпитализациями.
Мир должен сфокусироваться на сведении передачи коронавируса к минимуму, приводит слова Райана The Hindu.
"Если мы будем разумными, то сможем покончить с госпитализациями и смертями, связанными с пандемией, до конца года", - сообщил Райан на брифинге.
Он добавил, что верит в ускорение борьбы с пандемией, если вакцины начнут влиять не только на уровень смертности и госпитализаций, но и на динамику и риск передачи инфекции. Однако доктор предостерег от самоуспокоенности и подчеркнул, что в условиях развития эпидемии нет никаких гарантий.
"По состоянию на сейчас вирус в значительной степени контролируется", - сказал он.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус на брифинге добавил, что впервые за семь недель количество новых заражений коронавирусом возросло. Он охарактеризовал это как разочарование, но сказал, что в этом нет ничего удивительного.
Гендиректор ВОЗ добавил, что организация работает над тем, чтобы понять причины увеличения количества заражений, но эта вспышка может быть связана с ослаблением мер общественного здравоохранения.
Напомним, глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге считает, что пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года. По его мнению, вирус продолжит свое распространение, однако необходимости во всех ограничениях уже не будет.
При этом Клюге отметил, что это - вероятное развитие событий, но точный результат определить пока нельзя.