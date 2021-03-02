В ВОЗ считают, что победить пандемию до конца года нереально, но можно справиться с самыми тяжелыми последствиями

Руководитель программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения доктор Майкл Райан заявил, что победить пандемию ковида до конца 2021 года нереально, но эффективная вакцинация может справиться с худшими ее последствиями: смертями и госпитализациями.

Мир должен сфокусироваться на сведении передачи коронавируса к минимуму, приводит слова Райана The Hindu.

"Если мы будем разумными, то сможем покончить с госпитализациями и смертями, связанными с пандемией, до конца года", - сообщил Райан на брифинге.

Он добавил, что верит в ускорение борьбы с пандемией, если вакцины начнут влиять не только на уровень смертности и госпитализаций, но и на динамику и риск передачи инфекции. Однако доктор предостерег от самоуспокоенности и подчеркнул, что в условиях развития эпидемии нет никаких гарантий.

"По состоянию на сейчас вирус в значительной степени контролируется", - сказал он.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус на брифинге добавил, что впервые за семь недель количество новых заражений коронавирусом возросло. Он охарактеризовал это как разочарование, но сказал, что в этом нет ничего удивительного.

Гендиректор ВОЗ добавил, что организация работает над тем, чтобы понять причины увеличения количества заражений, но эта вспышка может быть связана с ослаблением мер общественного здравоохранения.

Напомним, глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге считает, что пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года. По его мнению, вирус продолжит свое распространение, однако необходимости во всех ограничениях уже не будет.

При этом Клюге отметил, что это - вероятное развитие событий, но точный результат определить пока нельзя.