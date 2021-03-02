Счета Януковича в Швейцарии могут оставаться замороженными еще три года

Швейцарские органы сотрудничают с украинскими для возвращения активов.

Счета Януковича в Швейцарии могут оставаться замороженными еще три года
Фото: стоп-кадр видео

Активы президента-беглеца Виктора Януковича в Швейцарии могут оставаться замороженными еще три года. Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такого замораживания ограничена 10 годами, а семь из них уже прошли.

Об этом сообщило в Twitter Посольство Швейцарии в Киеве. Дипломаты напомнили, что семь лет назад Федеральный Совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Виктора Януковича и его окружения в Швейцарии.

"Реализуя эту меру, правительство Швейцарии стремилось избежать риска присвоения украинских государственных средств. С тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении", - говорится в сообщении.

С 2014 года на счетах Януковича было заморожено 70 млн швейцарских франков (около 69 млн долларов). Впоследствии в Генпрокуратуре сообщили, что в Швейцарии также арестовали полтонны золота, которое принадлежало приближенному к так называемой семье Януковича человеку. Цена 500 кг золота - более $ 20 млн.

Сам Янукович утверждал, что "ни денег, ни имущества за рубежом у него нет и никогда не было".

В Украине ГПУ арестовала средства экс-президента на сумму около $ 127 млн. Госслужба финмониторинга также заблокировала активы 19 компаний-нерезидентов, которые были связаны с окружением Януковича на сумму $ 1,34 млн.

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