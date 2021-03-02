Боррель призвал ЕС усилить противодействие роSSийским фейкам

По словам дипломата, дезинформация сегодня распространяется в "индустриальных масштабах".

Боррель призвал ЕС усилить противодействие роSSийским фейкам
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

РоSSия усилила кампанию по дезинформации, направленную против Евросоюза, поэтому блок должен усилить работу по предотвращению и сдерживанию роSSийской пропаганды.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает ”Интерфакс-Украина”.

Выступая в понедельник в Брюсселе на слушаниях специального комитета Европейского парламента по иностранному вмешательству в демократические процессы Европейского союза, Боррель отметил, что дезинформация сегодня распространяется в "индустриальных масштабах", и значительный вклад в это вносит РоSSия. Тактика дезинформации становится разнообразнее.

В ЕС для выявления такой дезинформации и координации усилий для ее разоблачения была создана структура East StratCom Task Force. Этот инструмент помог лучше понимать тактику и технику государственных и негосударственных игроков в сфере дезинформации и начинать действовать проактивно.

"Я, однако, считаю, что нам нужно улучшить нашу работу и действовать более скоординированно с нашими государствами-членами и партнерами", - сказал Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, в ходе дискуссии на видеоконференции Европейского совета 26 февраля лидер Евросоюза призвали к более тесному сотрудничеству и координации для предотвращения и реагирования на гибридные угрозы, включая дезинформацию. Он заверил, что Европейская внешнеполитическая служба вместе с Еврокомиссией ответит на этот призыв.

"Наш набор инструментов кибердипломатии, запущенный в 2017 году, позволяет нам использовать весь спектр имеющихся дипломатических мер для предотвращения, сдерживания и реагирования на злонамеренные действия в киберпространстве", - отметил Боррель.

Напомним, 24 февраля послы стран Евросоюза утвердили решение о введении персональных санкций в отношении роSSийских силовиков, причастных к аресту и вынесению приговора роSSийскому оппозиционеру Алексею Навальному. Ограничения вступят в силу 5 марта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США по борьбе с коррупциейЭкс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США по борьбе с коррупцией
Экс-глава МВД Украины Захарченко готов возглавить террористов на Донбассе, если объединятся "ДНР" и "ЛНР"Экс-глава МВД Украины Захарченко готов возглавить террористов на Донбассе, если объединятся "ДНР" и "ЛНР"
Госкосмос определил 6 ключевых задач космической программы УкраиныГоскосмос определил 6 ключевых задач космической программы Украины
Порошенко призвал Прямой канал хранить проукраинский курсПорошенко призвал Прямой канал хранить проукраинский курс
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский призвал Раду принять изменения в Конституцию в части децентрализацииЗеленский призвал Раду принять изменения в Конституцию в части децентрализации
В Конгрессе США призвали Байдена бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеВ Конгрессе США призвали Байдена бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Порошенко призвал Прямой канал хранить проукраинский курсПорошенко призвал Прямой канал хранить проукраинский курс
Порошенко поддержал санкции против Медведчука и призвал лишить лицензии телеканал "Наш"Порошенко поддержал санкции против Медведчука и призвал лишить лицензии телеканал "Наш"
Иран вновь призвал США отменить санкции и пообещал выполнять ядерное соглашениеИран вновь призвал США отменить санкции и пообещал выполнять ядерное соглашение
Украина призвала мир усилить политическое и санкционное давление на РоSSиюУкраина призвала мир усилить политическое и санкционное давление на РоSSию
Львовский облсовет призвал Зеленского вернуть Бандере звание героя УкраиныЛьвовский облсовет призвал Зеленского вернуть Бандере звание героя Украины
Чернышов призвал ОСМД и владельцев частных домов более активно участвовать в программах по энергоэффективностиЧернышов призвал ОСМД и владельцев частных домов более активно участвовать в программах по энергоэффективности
Трамп призвал сменить лидера республиканского меньшинства в Сенате и назвал его "мрачной политической клячей"Трамп призвал сменить лидера республиканского меньшинства в Сенате и назвал его "мрачной политической клячей"
Кравчук призвал давать ответ "на каждый выстрел противника на Донбассе"Кравчук призвал давать ответ "на каждый выстрел противника на Донбассе"
Последние новости
Подгружаем последние новости