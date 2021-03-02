Боррель призвал ЕС усилить противодействие роSSийским фейкам

По словам дипломата, дезинформация сегодня распространяется в "индустриальных масштабах".

РоSSия усилила кампанию по дезинформации, направленную против Евросоюза , поэтому блок должен усилить работу по предотвращению и сдерживанию роSSийской пропаганды.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает ”Интерфакс-Украина”.

Выступая в понедельник в Брюсселе на слушаниях специального комитета Европейского парламента по иностранному вмешательству в демократические процессы Европейского союза, Боррель отметил, что дезинформация сегодня распространяется в "индустриальных масштабах", и значительный вклад в это вносит РоSSия. Тактика дезинформации становится разнообразнее.

В ЕС для выявления такой дезинформации и координации усилий для ее разоблачения была создана структура East StratCom Task Force. Этот инструмент помог лучше понимать тактику и технику государственных и негосударственных игроков в сфере дезинформации и начинать действовать проактивно.

"Я, однако, считаю, что нам нужно улучшить нашу работу и действовать более скоординированно с нашими государствами-членами и партнерами", - сказал Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, в ходе дискуссии на видеоконференции Европейского совета 26 февраля лидер Евросоюза призвали к более тесному сотрудничеству и координации для предотвращения и реагирования на гибридные угрозы, включая дезинформацию. Он заверил, что Европейская внешнеполитическая служба вместе с Еврокомиссией ответит на этот призыв.

"Наш набор инструментов кибердипломатии, запущенный в 2017 году, позволяет нам использовать весь спектр имеющихся дипломатических мер для предотвращения, сдерживания и реагирования на злонамеренные действия в киберпространстве", - отметил Боррель.