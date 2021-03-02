Зеленский подписал закон об оказании помощи по частичной безработице на период карантина

Помощь может предоставляться и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении помощи по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает Офис президента.

Речь идет о законе "О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины «О занятости населения» по оказанию помощи по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины" № 1212-IX, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года.

Действующее украинское законодательство предусматривает предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода из-за карантинных ограничений. Согласно закону, помощь может предоставляться не только на период карантина, вызванного ковидом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации.

Кабмин получает право определять порядок оказания помощи, ее размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, с 24 февраля Украина перешла к новому адаптивному карантину, поэтому ограничительные меры вновь определяются в зависимости от эпидситуации в областях.

Отметим, с начала карантина общий объем помощи по безработице в Украине достиг 15,8 млрд грн. В декабре прошлого года премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине начался второй пик обращений по безработице, связанной с пандемией ковида.

По данным Госстата, по состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тыс. украинцев имели статус безработного. Это на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года.